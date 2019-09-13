Эта встреча будет: Зеленский об отношениях с США и Трампом

США остаются надежным стратегическим партнером Украины, а встреча с американским президентом Дональдом Трампом на высшем уровне состоится в ближайшее время. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 13 сентября, на открытии саммита Ялтинской европейской стратегии YES-2019 в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Наши дипломатические советники и господа министры сейчас согласовывают дату. В любом случае эта встреча будет – до или после Нью-Йорка в Вашингтоне. Но я уверен, эта встреча будет в ближайшее время, тоже в сентябре», – сказал он.

Президент поблагодарил США за постоянную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. «Что касается наших отношений с президентом Трампом – я ему благодарен. У нас было несколько разговоров. В целом, пока все очень хорошо, он меня постоянно поздравлял с победами», – отметил Зеленский.

Он также прокомментировал ситуацию с военной помощью США: «Вы слышали, что США временно заблокировали нам военную помощь в размере 250 млн долл. Мы никак не реагировали, пока у нас не было другого результата. Сейчас я могу спокойно сказать, что у нас прекрасные отношения с США, потому что теперь вместо заблокированных 250 млн долл., у нас будет 140 млн долл. и 250 млн долл. Поэтому, я считаю, что мы действительно на правильном направлении и у нас сейчас правильные отношения с нашим стратегическим партнером – с США».

Напомним, президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет 250 млн долл. На время ревизии эти средства замораживаются. Если деньги не будут распределены до 30 сентября, срок действия разрешения на их использование истечет. Позже стало известно, что Администрация США приняла решение предоставить Украине военную помощь в размере около 140 млн долл.

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