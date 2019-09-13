В «ЛНР» заявили об ограничении движения транспорта на КПП «Изварино»

На неподконтрольной украинским властям части украинско-российской границы в Луганской области в пункте пропуска «Изварино» будет ограничено движение транспорта – из-за ремонта дороги на российской стороне. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщают местные интернет-ресурсы.

«До 19 сентября включительно на территории г. Донецк Российской Федерации будет производиться ремонт дорожного покрытия на автодороге, ведущей к международному автомобильному пункту пропуска "Изварино" – "Донецк", в связи с чем движение автомобильного транспорта будет затруднено и в отдельные моменты невозможно», – говорится в сообщении.

«Во избежание трудностей проезда на ремонтируемом участке пути владельцам транспортных средств, а также перевозчикам, осуществляющим движение через КПП "Изварино", в указанный период необходимо предусмотреть движение через КПП "Червонопартизанск" и КПП "Должанский"», – также добавляют в «ЛНР».

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