Украина будет бороться за Крым не только словами, – Зеленский

Ситуация с возвращением Крыма – самая сложная, но Украина будет бороться за него. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 13 сентября, на открытии саммита Ялтинской европейской стратегии YES-2019 в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Ситуация с возвращением Крыма – самая сложная. Я так думаю. У меня не было пока что встреч ни в Нормандском формате, ни с президентом РФ Владимиром Путиным. Самая сложная ситуация у нас будет именно с возвращением Крыма», – считает он.

«Скажу честно – мы думаем, у нас есть несколько форматов, есть несколько идей, но я не могу вам об этом говорить – это рано. Это будет, как с освобождением [удерживаемых в РФ украинцев], поэтому я не хочу, чтобы кто-то использовал наши идеи. У меня есть важные встречи, о которых я уже сказал, и я жду встречи с президентом США. Мы думаем над моделью. На этом я остановлюсь, но мы будем бороться, чтобы вернуть Крым, и не только словами», – заявил Зеленский.

Президент Украины также подчеркнул, что США остаются надежным стратегическим партнером Украины, а его встреча с американским президентом Дональдом Трампом состоится в ближайшее время.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что лидеры Нормандской четверки обсудят «формулу Штайнмайера» и все пункты Минских договоренностей по Донбассу. Он также заявил, что вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс сейчас не обсуждается и не поднимается украинской стороной на переговорах с международными партнерами и в Минске, а санкции в отношении России должны быть сохранены до установления мира.

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