Предоставленное США оборудование обеспечит украинский контент на Донбассе, – чиновник Госдепа

Американцы поддержали украинских партнеров и передали оборудование для вещания, которое обеспечит качественный украинский контент для более чем 4-х млн жителей Украины. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 сентября, в ходе пресс-конференции на тему: «Расширение украинского телевизионного вещания на неподконтрольных правительству территориях и в районах, граничащих с ними» рассказал заместитель помощника секретаря в Европейском и Евразийском бюро при Государственном департаменте США Джордж Кент.

По его словам, помощь в разных сферах США оказывает с 2014 года, и это – наибольший проект по расширению украинского медапространства на востоке и юге страны. Джордж Кент напомнил, что на протяжении 5-ти лет миллионы украинцев проживают на территориях, неподконтрольных украинским властям. Многие также были отрезаны от украинского информационного пространства и на подконтрольных территориях.

«Украинцы, которые живут на подконтрольной украинским властям территории вблизи линии разграничения и на админгранице с Крымом, имеют больший доступ к российским медиа, которые транслируют больше пропаганды, чем новостей и информации – чем к украинскому телевидению, предлагающему разные взгляды на то, что происходит в стране и мире», – сказал он.

Американский чиновник отметил, что в прошлом году Украина обновила свою стратегию информационной реинтеграции Донбасса и Крыма, чтобы расширить украинское вещание в регионах, где это наиболее необходимо. «США поддерживают свободу медиа в Украине и доступ к разнообразным объективным новостям и информации», – сообщил Джордж Кент.

«Мы поддержали усилия наших украинских партнеров и предоставили высококачественное оборудование для вещания, которое обеспечит качественный украинский контент для более чем 4-х млн жителей Украины на востоке и юге», – добавил он.

Напомним, в рамках проекта по расширению украинского телерадиовещания в аннексированном Крыму, а также на Донбассе, в том числе на неподконтрольных украинским властям территориях, США передают Украине новые мощные цифровые передатчики.

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