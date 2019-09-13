Оформляла украинские выплаты: В «ДНР» задержали мошенницу

В неподконтрольном украинской власти Донецке задержали женщину, которую подозревают в мошенничестве с оформлением социальных выплат на подконтрольной Украине территории. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Уточняется, что 37-летнюю женщину задержали в Буденовском районе города. Она обещала жителям неподконтрольной части Донецкой области поспособствовать в оформлении украинских выплат, за свои услуги брала деньги (сумма не называется).

Отмечается, что в отношении задержанной возбуждено «уголовное дело» по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба».

Напомним, в марте в Донецке по аналогичному обвинению задержали 32-летнюю женщину. Она за свои услуги брала по 8 500 руб. (около 3 500 грн по курсу местного банка) с каждого клиента, но обязательств не выполняла. Тогда сумма ущерба составила около 400 тыс. руб. (166 тыс. грн).

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