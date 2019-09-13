Минобороны планирует с этого года прямые закупки Javelin, – СМИ

Министерство обороны Украины будет закупать противотанковые ракетные комплексы Javelin по прямой программе в США с этого года. Об этом в ответе на информационный запрос УНН сообщили в Минобороны.

«Министерством обороны Украины, начиная с 2019 года, запланированы прямые закупки противотанковых ракетных комплексов производства США Javelin и ракет к ним по программе правительства США FMS (Программа продажи вооружения и военной техники вооруженным силам иностранных государств, – ред.)», – сообщили в министерстве.

В Минобороны добавили, что вопрос контроля за применением Украины Javelin со стороны США является засекреченным. В то же время, в Министерстве обороны подчеркнули, что вооружение и военная техника закупается только у стран-партнеров.