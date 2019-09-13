За неделю в пункты помощи на КПВВ обратилась почти тысяча человек

В течение недели в пунктах оказания помощи населению, расположенных на украинских КПВВ на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях, спасатели оказали медицинскую и психологическую помощь 943 лицам. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

Также спасатели в течение недели 76 раз привлекались к обследованию и разминированию территорий. Так, на 44 обследованных гектарах изъято и уничтожено 605 взрывоопасных предметов.

Личный состав ГСЧС продолжили восстанавливать поврежденные в результате обстрелов жилые дома в Марьинке, Красногоровке, Гранитном, Бердянском и Чермалыке. За неделю восстановлено 6 домов, всего с начала проведения Операции восстановлено 467 жилых домов.

«В течение недели в районе проведения операции объединенных сил чрезвычайных ситуаций не возникало. Задачи поставлены подразделениям ГСЧС в районе проведения Операции объединенных сил выполнены», – резюмируется в сообщении.