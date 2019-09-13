В «ДНР»: Конфликт с соседями в Макеевке закончился убийством

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) по подозрению в убийстве местного жителя задержан 27-летний ранее судимый мужчина, живший по соседству. Об этом говорится в видеосюжете «МВД ДНР».

Отмечается, что ЧП произошло в Советском районе города, в частном секторе. По словам задержанного, конфликт произошел на почве внезапно вспыхнувшей бытовой ссоры. После первой перепалки он пошел в дом и взял нож, когда ссора возобновилась – ударил оппонента ножом в живот.

Мужчина утверждает, что воспользовался ножом, потому что не мог физически одолеть мужчину. «Он поздоровее был. Я почувствовал угрозу, что он меня может побить. Что мне оставалось делать. Я его тыркнул раз ножом и все, после чего побежал в лес», – оправдывается он.

Нож макеевчанин выбросил в реку, после чего пошел в сторону соседнего населенного пункта – в Енакиево, но был задержан.

Родственники погибшего мужчины утверждают, что конфликты с соседями у них происходили регулярно. «Соседи целый день отдыхали, пили, их никто не трогал, им ни слова никто не говорил. Зачем они пришли в половине одиннадцатого ночи к нам, я не знаю», – рассказала супруга погибшего.

Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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