В полиции Донетчины рассказали о результатах работы блокпостов в области

За 8 месяцев текущего года в результате работы блокпостов были прекращены 1945 правонарушений. Полицейские из состава Объединенных сил прекратили серию перевозок нелегального оружия и наркотиков, а также остановили прорыв сквозь блокпост. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«В борьбе с опасностью, что является прямым следствием вооруженной агрессии страны-соседа, функция блокпостов заключается в обеспечении защиты населения. В режиме 24/7 в пунктах контроля несут службу работники территориальных подразделений полиции Донецкой области, сводные отряды полицейских разных областей Украины совместно с представителями других силовых структур», – рассказали в полиции.

В результате проверок полицейские задокументировали 159 наркопреступлений. Выявлены 53 факта незаконного оборота оружия и боеприпасов, опасные предметы изъяты.

«В Славянске полиция предупредила вывоз на мирную территорию партии боеприпасов. Пять гранат, запалы, дымовую мину, а также каннабис прятал в своем автомобиле житель Харьковщины», – рассказали в полиции.

Правоохранители задержали 194 человека, находившихся в розыске за совершение преступлений. К уголовной ответственности привлечены 25 участников НВФ.

«Выявлены 139 мобильных телефонов, которые числились похищенными или утерянными. Защита жизни и здоровья граждан – еще одна задача блокпостов. Под Мариуполем полицейские из состава ООС задержали нетрезвого водителя, который пытался прорваться через блокпост без проверки документов», – добавили в пресс-службе.

С начала года через блокпосты прошло более 56 тыс. единиц грузового транспорта, около 1,8 млн легковых автомобилей и более 3,8 млн граждан.