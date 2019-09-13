Четыре мощных телепередатчика установлены в Донецкой и Херсонской областях, – Джапарова

4 передатчика, которые в рамках реализуемого проекта по расширению украинского телерадиовещания передали США, уже установлены на территории Донецкой и Херсонской областей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 сентября, в ходе пресс-конференции на тему: «Расширение украинского телевизионного вещания на неподконтрольных правительству территориях и в районах, граничащих с ними» рассказала экс-первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова.

По ее словам, принципиальное отличие в технической помощи, которую Украина получала на протяжении предыдущих лет, и помощью в рамках проекта по расширению украинского вещания, заключается в том, что Украина в этот раз получает новое оборудование. До этого момента Украина получала передатчики, которые уже использовались, и потом передавались. «Эти передатчики были закуплены новенькими. Они являются современными, более дешевыми в использовании и более эффективными с точки зрения мощности», – отметила Джапарова.

Также экс-первый заместитель министра информполитики сообщила, что всего будут получены 11 передатчиков. «4 из них уже приехали, они уже в Украине, они установлены в Херсонской и Донецкой областях. Остальные 7 на протяжении определенного периода точно так же будут приезжать и устанавливаться на границе с оккупированными территориями. Это позволит нам сделать сигнал более качественным», – сообщила она.

Напомним, в рамках проекта по расширению украинского телерадиовещания в аннексированном Крыму, а также на Донбассе, в том числе на неподконтрольных украинским властям территориях, США передают Украине новые мощные цифровые передатчики.

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