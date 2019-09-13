Кучма рассказал о процессе разведения сил на Донбассе

На следующем заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ), которое состоится в среду, 18 сентября, планируют принять решение об окончательном отводе сил и средств в Петровском (Донецкая обл.) и Золотом (Луганская обл.). Об этом заявил представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма, передает «Интерфакс-Украина».
«Одно из главных в вопросах безопасности – это двигаться дальше в вопросе отвода войск вдоль линии соприкосновения. Я убежден, что в следующую среду мы примем решение о времени отвода войск в Петровском и Золотом. Окончательно определим время», – сказал он.
По его словам, над вопросом дальнейшего разведения войск на других участках сейчас работают военные. «Вообще, перспективы, и президент, уверен, будет ставить этот вопрос на Нормандской встрече, – по всей линии столкновения отвод войск», – сообщил Кучма.
Представитель Украины в ТКГ напомнил, что согласно Минским договоренностям, нужно отвести войска по всей линии фронта на Донбассе на 2 км.
Кучма также считает, что в пока нет смысла говорить о контроле над украинско-российской границей: «Если это не будет наша территория, мы же туда не попадем. Поэтому это должно быть постепенно. То есть, наша территория будет – будут и наши границы».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что лидеры Нормандской четверки обсудят «формулу Штайнмайера» и все пункты Минских договоренностей по Донбассу. Он также заявил, что вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс сейчас не обсуждается и не поднимается украинской стороной на переговорах с международными партнерами и в Минске, а санкции в отношении России должны быть сохранены до установления мира.
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