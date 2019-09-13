В Северодонецке тушили экскаватор (Фото)

В Северодонецке (Луганская обл.) спасатели ликвидировали возгорание экскаватора. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Луганской области.

12 сентября в 16:50 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании экскаватора по ул. Пивоварова в Северодонецке. Прибыв на место происшествия, спасатели 12-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области приступили к тушению возгорания.

Пожар был ликвидирован в 17:59, к его ликвидации привлекались 6 пожарных и 2 единицы техники. Причину возгорания выясняют специалисты.