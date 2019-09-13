ФК «Шахтер» – ФК «Заря»: Превью матча

В 7-м туре чемпионата ФК «Шахтер» в Харькове примет «Зарю». Матч состоится 14 сентября на ОСК «Металлист», начало в 17:00, сообщает пресс-служба «горняков».

Перед матчем. «Шахтер» начал защиту чемпионского титула с 6 побед. Подопечные Луиша Каштру забили соперникам 19 и пропустили лишь 3 мяча, трижды оставив свои ворота сухими (с «Карпатами», «Львовом» и «Олимпиком»). Перед стартом в Лиге чемпионов «оранжево-черных» ждет центральный матч уик-энда с «Зарей».

УПЛ возобновляется после международной паузы. Традиционно наибольшее число футболистов в национальные сборные делегировал «Шахтер». Матвиенко суммарно отыграл 180 минут, Пятов, Болбат, Кривцов и Степаненко провели полностью поединок с Литвой, Коваленко, Мораес и Коноплянка приняли участие в спарринге с Нигерией, а Марлос забил в Вильнюсе и сделал ассисты в обоих встречах, равно как и Соломон, отдавший голевые передачи в матчах квалификации Евро-2020 с Северной Македонией и Словенией.

11 сентября сборники присоединились к команде в загородном комплексе «Святошин» и приняли участие в вечерней тренировке, а на следующий день «Шахтер» представил новичков – Евгения Коноплянку и Витао.

Соперник. За последние 5 лет «Заря» один раз завоевала бронзу, трижды финишировала четвертой, а в сезоне-2018/19 заняла пятое место. После того как свой пост покинул Юрий Вернидуб, луганчан возглавил экс-игрок и наставник бременского «Вердера» Виктор Скрипник. Удачно вписались в состав новые футболисты: Дмитрий Иванисеня, Владлен Юрченко, Йоэль Абу Ханна, арендованный Назарий Русин.

«Заря» в очередной раз начала сезон на два фронта. В квалификации Лиги Европы «черно-белые» прошли черногорскую «Будучность» и болгарский ЦСКА, после чего уступили в раунде плей-офф «Эспаньолу». При этом в УПЛ подопечные Скрипника потерпели всего одно поражение от «Александрии», а победы над «Ворсклой», «Колосом», «Карпатами» и ничьи с «Днепром-1» и «Динамо» обусловили высокое третье место перед встречей с чемпионом.

История взаимоотношений. В 40 матчах у «Шахтера» 34 победы при 5 поражениях и 1 ничьей. «Оранжево-черные» забили «Заре» ровно 100 мячей и пропустили 24.

Предыдущая встреча в чемпионате. 19 мая в Запорожье «Шахтер» одержал победу со счетом 1:0 и досрочно оформил чемпионство. Решающим оказался гол Мораеса с подачи Болбата, забитый на 11-й минуте. В дальнейшем «горняки» создали еще ряд предпосылок к тому, чтобы увеличить разрыв, но Коваленко пробил мимо, а с ударами Тайсона и Мораеса справился Никита Шевченко.