Выборы на неподконтрольном Донбассе: Мнение Кучмы

Никакие выборы на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса нельзя проводить до вывода оттуда незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), второй президент Украины Леонид Кучма, передает «Интерфакс-Украина».

«Решение по "формуле Штайнмайера" должны принимать лидеры Нормандского формата. Мы – Контактная группа, и не принимаем таких решений. Есть то, с чем можно там согласиться, а есть то, с чем категорически нельзя», – сказал он.

Кучма отметил, что разговоры о том, чтобы провести выборы на неподконтрольном украинским властям Донбассе в Минске идут постоянно. «Но какие выборы, когда люди ходят с оружием? Выборы можно проводить, когда войска ушли прочь из Украины, тяжелая техника ушла, когда украинская власть появилась, когда могут приехать туда журналисты», – подчеркнул представитель Украины в ТКГ.

Он также считает, что компромиссы можно искать, но не за счет украинских интересов: «А сегодня так быстро все хотят эту проблему решить. Так, как я понимаю, Макрон сегодня... Но действительно мы не видим, чтобы это было в интересах Украины, по большому счету. Хотя дипломатия должна работать, как сегодня сказал президент».

Второй президент Украины уверен, что на встрече лидеров стран-участниц Нормандского формата сначала нужно услышать и понять позиции всех сторон, потому что после последней встречи в октябре 2016 года прошло много времени, чтобы делать какие-то прогнозы.

Кучма также надеется, что на следующем заседании Трехсторонней контактной группы в среду, 18 сентября, примут решение об окончательном отводе сил и средств в Петровском (Донецкая обл.) и Золотом (Луганская обл.).

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что лидеры Нормандской четверки обсудят «формулу Штайнмайера» и все пункты Минских договоренностей по Донбассу. Он также заявил, что вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс сейчас не обсуждается и не поднимается украинской стороной на переговорах с международными партнерами и в Минске, а санкции в отношении России должны быть сохранены до установления мира.

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