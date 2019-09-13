Захват водителей и диспетчеров под Донецком: Судьба двоих мужчин до сих пор неизвестна

Из 7 сотрудников транспортной компании «ЛюксАвтоКом», которые были захвачены на КПВВ «ДНР» 4 июля 2017 года, на данный момент 5 находятся на свободе, а судьба двух водителей, которые находились в «тюрьмах ДНР», – неизвестна. Об этом в интервью «Донецким новостям» рассказал собственник компании Сергей Шитиков.

То, что на Донбасс надвигается большая беда, Сергею стало понятно сразу после захвата верификационной миссии ОБСЕ и автобуса Mitsubishi его компании под Славянском 25 апреля 2014 года.

«На нашем автобусе представители ОБСЕ неделю передвигались по Донецкой и Луганской области, в основном по приграничным районам, заезжали вглубь территории России. Пребывание миссии уже подходило к концу… В Донецке они жили в гостинице "Полет" возле нашего, тогда еще существовавшего аэропорта. Водитель и автобус, также по требованию миссии, постоянно находились в этой гостинице», – поясняет Шитиков.

Автобус, обслуживавший ОБСЕ

График работы на 25 апреля предполагал поездку сотрудников ОБСЕ к окраине Славянска (сам город еще 12 апреля был захвачен «ополчением» и российскими силами). К обеду миссия уже должна была быть в Бахмуте и вечером вернуться в гостиницу Донецка.

«Обычно представители ОБСЕ ездили в военной форме того государства, которое представляли, а в эту поездку по чьему-то совету одели обычную гражданскую одежду. Добавилась и машина сопровождения ГАИ, которой в других выездах не было. А дальше без остановок и досмотров колона прошла все блокпосты, объезжая стоящие перед ними очереди автомобилей», – вспоминает Шитиков.

И вот неожиданно машина сопровождения делает остановку возле стелы с надписью «Славянск», вслед за ней останавливается и автобус. Пассажиры, пользуясь паузой, начинают выходить из автобуса и фотографироваться на фоне стелы. «Буквально через пару минут навстречу, со стороны Славянска, проезжает микроавтобус, разворачивается и из него выскакивают вооруженные люди в масках. Всех представителей ОБСЕ поставили лицом к автобусу, скомандовали поднять руки и обыскали, собрали телефоны и посадили обратно в автобус. Дальше под конвоем поехали в Славянск. К вечеру водителя и сотрудников ГАИ вместе с их служебной машиной отпустили, и они вернулись в Донецк», – вспоминает детали того дня Сергей.

Автобус остался стоять под стенами захваченного Славянского горисполкома. Позже его «заставят поработать» на «республику»: транспорт засветится на видео с «республиканцами» в Семеновке, на Саур-Могиле и в сопровождении «Градов» на въезде на макеевскую объездную со стороны Харцызска. Позже в него попала граната из подствольного гранатомета, были выбиты стеклопакеты и частично обгорел салон.

В 2017 году, в уже захваченном Донецке, представители «ДНР» «отжали» минивен Mercedes Viano, который во время открытия стадиона «Донбасс Арена» в августе 2009 года перевозил главную звезду шоу певицы Бейонсе. «С началом войны, автомобиль, ранее обслуживающий Бейонсе, был направлен на перевозку дончан между Киевом и Донецком, ну а позднее его "отжали", забрав с паркинга в Донецке в 2017 году», – констатировал Шитиков.

Автомобиль, на котором возили Бейонсе. Фото Сергея Шитикова

А летом 2017-го произошло самое драматическое событие в истории «ЛюксАвтоКом». К этому моменту компания занималась перевозкой пассажиров по маршруту «Донецк – Киев – Донецк».

1 июля микроавтобусы с людьми выехали из Донецка, но были остановлены на блокпосту «ДНР», который сейчас называется «Александровка» (в народе – «Каргилл», расположен на трассе Донецк – Марьинка перед украинским КПВВ «Марьинка»).

«Пассажиров высадили, транспорт конфисковали, а моих 4-х водителей увезли в неизвестном направлении. Вместе с ними и 3-х сотрудниц. Позже выяснилось, что ребят держали в Донецке на территории арт-центра "Изоляция", который с началом войны стал тюрьмой для неугодных боевикам людей. Женщин отпустили спустя 5 месяцев. Двух мужчин – через 22 месяца. А судьба еще двух – до сих пор неизвестна», – сказал Шитиков.

В течение этого времени со стороны «ДНР» ему предлагали «поспособствовать» в решении вопроса освобождения сотрудников. Но все безуспешно – люди брали деньги и пропадали. «Предоплаты», которые Сергей платил, были относительно небольшие – от одной до четырех тысяч долларов. Но находились и такие «помощники», которые озвучивали почти фантастические цифры. Самая большая была – 500 тысяч долларов. У других прайс был более «лоялен» – 140-160 тысяч долларов, но последующих гарантий Сергей так и не смог получить.

«Спустя полгода, как только были получены подтверждения с мокрыми печатями из "силовых ведомств" Донецка о месте нахождения водителей, нами были поданы заявления в координационный центр. К сожалению, этих документов, выданных самой же нынешней "властью" Донецка, оказалось недостаточно, чтобы добиться их быстрого подтверждения», – дополнил Шитиков.

Напомним, 1 июля пассажиры микроавтобуса «Мерседес», следовавшего рейсом из Донецка в Киев, были сняты на «республиканском» пункте пропуска «Донецк» (сейчас «Александровка», трасса Донецк – Марьинка). О том, что водители и диспетчеры помещены в донецкое СИЗО, стало известно после того, как одна из диспетчеров сообщила охране о том, что ее хроническое заболевание требует постоянного приема лекарств.

Полное интервью с дончанином – «История Сергея Шитикова: В Донецке возил Кутуньо и Месси, а сейчас на катере рассекает просторы Днепра (Фото, видео)»

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