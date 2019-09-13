Новый этап: Киев передал Москве списки украинцев для взаимного обмена

Украинская сторона подготовила и передала списки удерживаемых в России граждан Украины. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова, пишет российский «Интерфакс».

«Списки граждан Украины, которые находятся на территории России и в оккупированном Крыму, мы уже подготовили и передали», – заявила Денисова.

Ранее, выступая на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES), который сегодня проходит в Киеве, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона готовит новые списки для следующего этапа обмена удерживаемыми лицами с Россией. «Сейчас мы говорим о следующем этапе после наших политзаключенных, моряков. Откровенно скажу, что мы готовим другие списки и ожидаем следующего этапа обмена», – сказал Зеленский.

На своей странице в Facebook омбудсмен Украины Людмила Денисова проинформировала, что сегодня она провела рабочую встречу с группой адвокатов, осуществляющих защиту заключенных крымских татар, которые находятся на территории РФ.

«Обсудили ряд важных вопросов, касающихся, в первую очередь, необходимости решения гуманитарных вопросов обеспечения наших граждан, находящихся в местах несвободы, медицинской или другой помощи. Согласно предоставленной адвокатами информации, будут срочно определены кейсы лиц, в отношении которых необходимо срочное медицинское вмешательство независимых врачей», – написала Денисова.

«Также в рамках встречи подняли вопрос моего присутствия на судах и представителей дипломатического корпуса, и международных организаций, чтобы держать ход судебных заседаний под наблюдением и не допускать нарушения прав и свобод наших граждан. Совместная работа по освобождению всех граждан Украины, которые находятся в заключении на территории РФ, продолжается», – сообщила омбудсмен Украины.

Как сообщалось ранее, 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на Родину, из них – 24 военнопленных моряка. Также были опубликованы фамилии освобожденных. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что и он, и президент РФ Владимир Путин полностью выполнили договоренности на первом этапе и дальше будут двигаться к освобождению всех пленных, которые еще остались в России. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может создать необходимые условия для выполнения Минских договоренностей.

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