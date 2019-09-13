В «ЛНР»: В лесополосе нашли тайник с боеприпасами (Фото)

На неподконтрольной украинским властям территории Луганской области в лесопосадочной полосе обнаружили тайник с боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».
«В лесопосадочной полосе на расстоянии примерно 2 км от пос. Калиново, ЛНР, выявлен замаскированный тайник с боевыми припасами и взрывчатыми веществами», – говорится в сообщении.
В «ЛНР» подсчитали изъятое из тайника:
- корпус гранаты Ф-1 – 10 шт.;
- корпус гранаты РГД-5 – 20 шт.;
- запал УЗРГМ – 1 шт.;
- электродетонатор – 1 шт.;
- мины осколочно-фугасные 120 мм – 2 шт.;
- мина калибра 82 мм – 1 шт.;
- элементы навесной динамической защиты (содержащие ПВВ-5А) – 13 шт.;
- кускообразное взрывчатое вещество разного размера – примерно 5 кг.;
- снаряды калибра 23 мм – 30 шт.;
- патроны калибра 12,7-мм – 25 шт.;
- патрон калибра 14,5 мм – 1 шт.;
- патроны калибра 7,62 мм – 12 шт.;
- патроны калибра 5,45 мм – 1604 шт.
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