В «ЛНР»: В лесополосе нашли тайник с боеприпасами (Фото)

На неподконтрольной украинским властям территории Луганской области в лесопосадочной полосе обнаружили тайник с боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

«В лесопосадочной полосе на расстоянии примерно 2 км от пос. Калиново, ЛНР, выявлен замаскированный тайник с боевыми припасами и взрывчатыми веществами», – говорится в сообщении.

В «ЛНР» подсчитали изъятое из тайника: