«В Еленовке движение очень слабое»: Ситуация в пунктах пропуска днем 13 сентября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 13 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Hanna: «12:27. В Горловке в Украину 80 машин, пешие "сквозняком"»;

«Администратор»: «14:32. Сейчас из Горловки перед паспортным ДНР 83 машины. Но движение есть».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Николай: «12:17. Александровка в сторону Украины. Основная до биотуалета, льготная меньше половины. Пеших нет»;

Alex: «13:52. "Каргилл" в сторону Курахово. Основная 50, льгота 25»;

«Asd»: «14:05. На "Каргилле" в Украину 65 машин»;

Alex: «14:07. "Каргилл" в сторону Курахово движение 3 машины в 30 минут»;

Alex: «14:17. "Каргилл" в сторону Курахово. Машины прибывают. Движение слабое. Льгота 33, общая более 50».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Bad»: «10:06. Еленовка в Донецк – 60 машин»;

Василий: «10:12. Еленовка. Были, есть и будут - чудаки на букву "м". Хоть вы им поставьте 50 вагончиков и напихайте их работниками. 1 час без движения»;

Serge: «10:15. Мы на съезд стоим уже 2 часа, машин собралось много, пропускают очень и очень медленно. Жаримся в поле на солнце»;

Александр: «11:45. Еленовка в Донецк – до сигаретного ларька»;

Irina: «12:01. Еленовка, в Украину 70-80 машин. За час 2 протяжки, очень медленно»;

«Serafim»: «12:56. В Еленовке в Украину почти до второго туалета. Около 70 машин. + -. Протяжки по 3-5 машин в 6-9 минут»;

Александр: «12:59. Новотроицкое в Донецк, машин 25-30»;

Александр: «13:15. Еленовка в сторону Донецка. Машин 70+ , движение очень слабое»;

Taras: «13:41. Еленовка в Украину, да, машин 70. Вялое движение»;

Александр: «13:54. Еленовка в Донецк, приблизительно машин 70».

КПВВ «Станица Луганская»:

«Администратор»: «11:58. В 11 из Луганска в Станицу пусто, сразу к окошку. Из Станицы также пусто».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» пользователи соцсетей не сообщают.

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