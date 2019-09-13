Губернатору Донетчины показали, как строят полигон ТБО в Славянске (Фото)

В ходе рабочей поездки в Славянск (Донецкая обл.) глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко ознакомился с ходом строительства полигона твердых бытовых отходов. Об этом он сегодня, 13 сентября, сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, этот масштабный проект реализуется на улице Целинной за счет средств областного экофонда. «Бывшую городскую свалку рекультивируют и вскоре земли можно будет использовать. Кроме того, обустраиваются четыре газосборных пункта. Общая стоимость работ на этом объекте – 115,9 млн грн», – написал он.

Как сообщалось ранее, в ходе рабочей поездки в Славянск глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко также посетил опорную школу № 13 и парк «Шелковичный», на благоустройство которых были выделены деньги из областного бюджета.

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