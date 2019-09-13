В соцсети показали природную аномалию: В Мариуполе алыча цветет и дает плоды одновременно (Фото)

В соцсети показали природную аномалию: В Мариуполе алыча цветет и дает плоды одновременно (Фото)

13.09.19 15:26dnews.dn.uaНовости

Фото: со страницы в Facebook Анны Ярославцевой

В Мариуполе (Донецкая обл.) местные жители могут наблюдать природную аномалию – созревшие плоды алычи и соцветия на одном дереве. Об этом сегодня, 13 сентября, на своей странице в Facebook сообщила мариупольчанка Анна Ярославцева.

«А вы видели, чтобы дерево одновременно и фрукты давало, и цвело в сентябре? Алыча удивила сегодня», – написала Анна.

Также она опубликовала фото:

Пользователи соцсетей отмечают необычность природного явления:

  • Ира: «Противоречит закону природы»;
  • Александр: «Ого-го»;
  • Наталья: «Видели – яблоню и вишню»;
  • Анастасия: «Это в Мариуполе такое чудо?»;
  • Анна: «Да, природная аномалия».

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