В соцсети показали природную аномалию: В Мариуполе алыча цветет и дает плоды одновременно (Фото)

В Мариуполе (Донецкая обл.) местные жители могут наблюдать природную аномалию – созревшие плоды алычи и соцветия на одном дереве. Об этом сегодня, 13 сентября, на своей странице в Facebook сообщила мариупольчанка Анна Ярославцева.
«А вы видели, чтобы дерево одновременно и фрукты давало, и цвело в сентябре? Алыча удивила сегодня», – написала Анна.
Также она опубликовала фото:
Пользователи соцсетей отмечают необычность природного явления:
- Ира: «Противоречит закону природы»;
- Александр: «Ого-го»;
- Наталья: «Видели – яблоню и вишню»;
- Анастасия: «Это в Мариуполе такое чудо?»;
- Анна: «Да, природная аномалия».
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