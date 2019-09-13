В соцсети показали природную аномалию: В Мариуполе алыча цветет и дает плоды одновременно (Фото)

В Мариуполе (Донецкая обл.) местные жители могут наблюдать природную аномалию – созревшие плоды алычи и соцветия на одном дереве. Об этом сегодня, 13 сентября, на своей странице в Facebook сообщила мариупольчанка Анна Ярославцева.

«А вы видели, чтобы дерево одновременно и фрукты давало, и цвело в сентябре? Алыча удивила сегодня», – написала Анна.

Также она опубликовала фото:

Пользователи соцсетей отмечают необычность природного явления: