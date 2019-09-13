ТЭС ДТЭК выработают до конца года почти 10 млрд кВт-ч электроэнергии для стабильной работы энергосистемы зимой

21 млрд кВт-ч электроэнергии выработали теплоэлектростанции ДТЭК за 8 месяцев. Чтобы в осенне-зимний период света и тепла хватало, энергетики ДТЭК планируют отпустить в энергосистему еще почти 10 млрд кВт-ч электроэнергии до конца года, сообщает пресс-служба компании.

«В этом году тепловая генерация ДТЭК планирует выработать порядка 31 млрд кВт-ч электроэнергии. Это наш вклад в стабильное энергоснабжение Украины в целом, и в то, чтобы в отопительный сезон в дома украинцев без сбоев подавались свет и тепло. По прогнозам в октябре будет одна из самых пиковых нагрузок на всю генерацию. Мы готовим все 8 станций ДТЭК к работе в усиленном режиме. Наращиваем запасы угля на складах за счет собственной угледобычи и закупаем импортный уголь», – рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.

Параллельно компания переводит блоки на газовый уголь, чтобы не зависеть от антрацита, который уже более двух лет не добывают на территории Украины. Уже перевели 4 блока Приднепровской ТЭС. На первом блоке Криворожской станции идут работы по переоснащению.

Тепловая генерация ежедневно вырабатывает порядка 80 млн кВт-ч электроэнергии. Это покрывает потребности в электроэнергии почти девяти миллионов клиентов. Маневренная тепловая генерация позволяет балансировать энергосистему во время пиковых нагрузок и снижения производительности других генераций.

Больше информации о том, что делает компания ДТЭК для того, чтобы Украина перезимовала со светом и теплом – на сайте: http://ozp.dtek.com.