Местные выборы в Украине могут пройти одновременно и на неподконтрольном Донбассе

Местные выборы в Украине могут пройти одновременно и на неподконтрольной украинскому правительству территории Донбасса. Об этом сегодня, 13 сентября, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы согласились на Минские договоренности 5 лет назад, в том числе и на проведение выборов. По нашему мнению, идеально было провести выборы, пока это невозможно, одновременно во всем нашем государстве. У них [в "Л-ДНР"] уже было двое выборов – фейковых, их результатов мы не признаем. Сейчас мы предлагаем провести одновременно выборы по всей территории, включая оккупированную. Посмотрим, сработает ли это, по времени исключительно», – заявил Пристайко.

Министр иностранных дел Украины напомнил, что «формулу Штайнмайера», которую сейчас снова обсуждают на переговорах в Минске, еще в 2016 году согласовал пятый президент Украины Петр Порошенко. «"Формулу Штайнмайера", которую наш глава государства согласовал, мы, как люди, которые выполняют даже то, что пообещали наши предыдущие президенты, должны выполнять. Мы сейчас обсуждаем, в какой форме», – отметил дипломат.

Стоит отметить, что очередные местные выборы в Украине должны состояться осенью 2020 года.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что лидеры Нормандской четверки обсудят «формулу Штайнмайера» и все пункты Минских договоренностей по Донбассу. Он также заявил, что вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс сейчас не обсуждается и не поднимается украинской стороной на переговорах с международными партнерами и в Минске, а санкции в отношении России должны быть сохранены до установления мира.

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