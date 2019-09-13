В Кремле прокомментировали новый этап обмена удерживаемыми лицами с Украиной

В Кремле не исключают возможности нового обмена удерживаемыми лицами с Украиной. Об этом сегодня, 13 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс-Украина».

«Это требует начала нового процесса, обмена мнениями, кропотливого и, наверняка, длительной по времени работы. Никто априори возможность и целесообразность такого процесса не исключает, поэтому этот вопрос двустороннего сотрудничества», – сказал он.

«Кремлю гораздо больше импонируют слова, которые мы слышали из Киева о том, что там готовится подробная "дорожная карта" по выполнению обязательств украинской стороны относительно имплементации Минских договоренностей», – заявил Песков.

Как сообщалось ранее, 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на Родину, из них – 24 военнопленных моряка. Также были опубликованы фамилии освобожденных. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что и он, и президент РФ Владимир Путин полностью выполнили договоренности на первом этапе и дальше будут двигаться к освобождению всех пленных, которые еще остались в России. Сегодня стало известно, что Украина передала РФ новый список украинцев для очередного этапа взаимного освобождения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что лидеры Нормандской четверки обсудят «формулу Штайнмайера» и все пункты Минских договоренностей по Донбассу. Он также заявил, что вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс сейчас не обсуждается и не поднимается украинской стороной на переговорах с международными партнерами и в Минске, а санкции в отношении России должны быть сохранены до установления мира.

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