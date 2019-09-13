Вдвое дешевле, чем до войны: Особенности похорон в нынешнем Донецке

В «ДНР» в крупных городах суммарная стоимость «средних» похорон составляет от 10 тыс. руб. (3 850 грн по местному курсу валю) до 35 тыс. руб. (13 500 грн). Естественно, самые дорогие услуги – в Донецке, передает «Свои».

Если человек умер дома, то смерть освидетельствуют «скорая» и «полиция ДНР» в присутствии понятых. Но если это случается ночью, во время комендантского часа, приходится ждать до утра. Ни «скорая», ни «полиция» ночью не приедут. Если все произошло в больнице, то вызов «полиции» не требуется, смерть зафиксируют врачи.

Морг. Поездка в морг может быть платной или бесплатной, как получится. Из больницы перевезут сами, вывоз из дома обойдется примерно в 2 000 руб. (770 грн по местному курсу валют).

В Донецке работают несколько моргов, в частности при больницах им. Вишневского и им. Калинина. В 2014 году в больницу Калинина, а конкретно в патологоанатомическое отделение, попали снаряды, и основная нагрузка приходится на морг больницы Вишневского.

Самое важное в морге – получить справку о смерти, сама справка – бесплатная. Проблема в том, что смертность в Донецке с начала 2019 году резко увеличилась, и работы у санитаров и патологоанатомов прибавилось. Поэтому просить за срочность будут от 2 000 до 8 000 руб. (770 – 3 080 грн). Справку не выдадут без вскрытия, поэтому услуги морга обойдутся около 8 000 руб. (3 080 грн).

Свидетельство о смерти. До погребения в ЗАГСе нужно получить местные справку о смерти и свидетельство о смерти, услуга бесплатная. Для этого необходимо предоставить справку из морга и «корешок» (данный больничный корешок в дальнейшем будет единственным доказательством для признания факта смерти в Украине), а также паспорт подающего и покойного.

Ритуальные услуги. Ритуальные услуги расположены, как правило, при морге. Например, расценки в такой «фирме» в больнице им. Вишневского гроб стоит 2 000 – 4 000 руб., средняя цена за вполне приличный – 3 500 руб. (1 350 грн). Отпевание в церкви больницы – 1 000 руб. (385 грн), деньги вносят как пожертвование. В целом услуги ритуальной службы, включая автобусы, венки, гроб, обойдутся примерно в 10-11 тыс. руб. (3 850 – 4 230 грн).

Кладбище. В «ДНР» нет крематориев, поэтому захоронения осуществляются только на кладбищах. В Донецке захоронения разрешены только на этих двух погостах – на Щегловке и Донецком море. Остальные кладбища работают, только если речь идет о «подселении» – захоронении рядом с родственниками.

На кладбище необходимо предъявить свидетельство о смерти, если оно еще не оформлено – справку о смерти.

Само место на кладбище якобы бесплатно, но все равно нужно будет оплатить:

обязательная пошлина – 2 450 руб. (940 грн);

место в зависимости от расположения участка – 4 000 руб. (1 540 грн);

услуги копателей – 3 000 руб. (1 155 грн);

Смертность в городе высокая. В администрации кладбища на Щегловке отмечают, что в день – более 10-ти похорон, это очень много. Еще несколько лет назад в течение рабочего кладбище «принимало» от силы 3 процессии.

Поминки. Кафе и столовые Донецка, даже самые «элитные», вот уже несколько лет как переквалифицировались под поминки, и найти что-то по своему бюджету не составляет труда. Сейчас в Донецке редко собираются большие компании, поэтому обычное количество участников поминок – от 3 до 8 человек. Цены на обед – от 350 до 500 руб. с человека (135 – 190 грн).

В итоге, средняя стоимость похорон:

в Донецке – до 35 тыс. руб. (13 500 грн);

в Макеевке – 20 тыс. руб. (7 700 грн);

в Горловке – в 10-15 тыс. руб. (3 850 – 5 770 грн).

Цены варьируются из-за услуг морга: в Донецке – это стоит дороже, чем в других городах. К тому же, нужно учитывать транспортные расходы, а это стоимость такси или бензина за личный транспорт. Также дорого обходится столовая, и тут все зависит от количества людей.

35 тыс. руб. – это сейчас около 500 долл. До 2014 года «приличные» похороны могли обойтись в несколько тысяч долларов.

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