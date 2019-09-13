Многоборье кинологов: Полицейская овчарка из команды Донецкой области взяла «золото» (Фото)

Представители полиции Донецкой области приняли участие в чемпионате по многоборью кинологов Нацполиции Украины в Житомирской области. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области.

В чемпионате участвовали 41 кинолог из 28 команд из всех областей, кинологическая команда Вооруженных Сил Украины и Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Полицию Донетчины на соревнованиях представили начальник кинологического центра ГУНП в Донецкой области Леонид Котов и кинолог Степан Еременко с немецкой овчаркой Хаммером.

Чемпионат проходил в 4 этапа: следовая работа, поиск следа, выборка гильз, человека, вещи и курс защиты.

Первое место в номинации «Защитная служба» занял Хаммер.

На соревнованиях «Юный кинолог», которые проходили в мае в г. Сумы, служебная собака стал первым в защитной службе по выборке вещей по запаху. Четвероногий сыщик за 5 секунд указал на нужную палку: тоже самое делает собака, разыскивая преступника по следу. «Собака выдержала давление фигуранта и показала себя блестяще», - отметил Леонид Котов.

В общем зачете кинологическая группа полиции Донетчины заняла 15 место. Все команды-победители были награждены кубками и грамотами.