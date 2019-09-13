Операция «Мак»: Полиция выявила у жителя Дружковки «урожай» конопли (Фото)

В Дружковке (Донецкая обл.) 48-летний мужчина по месту жительства хранил мешок конопли. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции.

Во время проведения мероприятий в рамках операции «Мак» полицейскими была получена информация о том, что один из жителей села Краснозвездного выращивает по месту своего проживания наркосодержащие растения.

По решению суда, на территории домовладения 48-летнего хозяина проведены обыск мероприятия. В ходе осмотра хозяйственной постройки следователем Дружковки были обнаружены разложенные кусты свежесорванной конопли, остатки которой также находились на огороде, высотой от 0,5 до 2 м.

Всего правоохранители изъяли у мужчины целый мешок наркотического вещества.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч.1 ст. 310 УК Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли», санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Сейчас продолжаются следственные действия и ожидаются результаты экспертных исследований изъятых растений.