Благодаря проекту Фонда Рината Ахметова четырехлетний Кирилл впервые услышал маму

Фонд Рината Ахметова с 2007 года помогает малышам с проблемами слуха. Благодаря проекту «Ринат Ахметов – детям. Теперь я слышу» дети с глухотой или тугоухостью могут услышать голоса родных, пение птиц, музыку. Благодаря Фонду установлен 151 высокочувствительный слуховой аппарат, сообщает пресс-служба благотворительной организации.

Недавно участником проекта стал четырехлетний Кирилл Байгильдеев. Родители мальчика – Руслана и Сергей – переселенцы из Донецка. В 2017 году семья переехала в Бахмут (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.). Здесь они смогли воспитывать малыша без страха попасть под обстрел. Рождение сына было счастьем, хотя Кирюша появился на свет не полностью здоровым.

«Мы думали, что со всем справимся. Но в три года у сына начались проблемы со слухом, он не умел говорить. Лишь недавно я услышала от него первое слово – мама. Была счастлива», – говорит Руслана Байгильдеева.

Врачи сказали, что Кирилл никогда не нагонит сверстников в речевом развитии, если не будет хорошо слышать мир. Для этого ему нужно было установить высокочувствительный слуховой аппарат.

«У сына огромная тяга познавать мир и все знать, но плохой слух и то, что он не говорит, очень мешало ему общаться с другими детками и социально развиваться. Теперь, когда Ринат Ахметов помог Кирюше со слуховым аппаратом, у нас есть надежда, что совсем скоро наш мальчик выучит много новых слов и заведет своих первых в жизни друзей. Спасибо Фонду за это», – сказал Сергей Байгильдеев.

Помощь по проекту «Ринат Ахметов – детям. Теперь я слышу» могут получить дети возрастом до пяти лет из социально незащищенных семей, проживающих в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях.

Подробную информацию о проекте можно узнать на горячей линии Фонда 0800 509 001.