НВФ на Донбассе минируют обочины дорог и путепроводы

Командование пророссийских незаконных вооруженных формирований (НВФ) на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса под видом усиления безопасности военных объектов увеличивает площади минно-взрывных заграждений, в том числе в определенных районах разведения войск. Об этом сегодня, 13 сентября, во время брифинга сообщил представитель Минобороны Александр Мотузяник со ссылкой на данный Главного управления разведки.

«В частности, инженерно-саперные подразделения 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ осуществляют дополнительное минирование обочин полевых дорог, автодорог и путепроводов с установлением противопехотных и противотанковых мин. При этом, минируются земельные участки сельскохозяйственного назначения», – говорится в сообщении.

Уточняется, что такими действиями НВФ усиливают угрозу жизни населения на временно неподконтрольной украинской власти территории в Донецкой и Луганской областей.