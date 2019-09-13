В Кремле негативно отнеслись к заявлению Зеленского о санкциях

В Кремле негативно отнеслись к высказыванию президент Украины Владимира Зеленского о сохранении санкций в отношении России. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос радиостанции «Эхо Москвы».

Отвечая на вопрос о том, как в Кремле отнеслись к словам Зеленского, Песков ответил: «Негативно». «Мы все знаем, что есть такой набор тезисов по санкциям, которые стали уже немного тривиальными. Это обоюдоострое оружие, не приносит никому пользу, не помогает решить проблему, противоречит международному праву, размывает нормы международного права, и, в целом, не несет ничего хорошего ни тем странам, против кого объявляют санкции, ни тем странам, которые объявляют», – сказал пресс-секретарь.

В Кремле не исключили возможность нового обмена удерживаемыми с Украиной, но это «потребует кропотливой работы». «Это требует начала нового процесса, обмена мнениями, начала нового процесса очень-очень кропотливой и наверняка растянутой по времени работы. Никто априори возможности целесообразность такого процесса не исключает, поэтому это вопрос опять же этих двусторонних контактов», – сказал Песков.

Он добавил, что Кремлю в данном случае «гораздо больше импонируют слова, которые прозвучали в Киеве о том, что готовится детальная дорожная карта по выполнению обязательств украинской стороны по имплементации Минских договоренностей». «Вот эти новости нам импонируют гораздо больше, чем те, которые были упомянуты в самом начале. Только имплементация Минских договоренностей в полном объеме поможет нам всем избавиться от этой внутриукраинской проблемы», – считает пресс-секретарь главы РФ.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что санкции в отношении России должны быть сохранены до установления мира на Донбассе.

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