В одной из аптек Краматорска незаконно продавали трамадол (Фото)

В Краматорске (Донецкая обл.) в ходе обыска в аптеках одной из известных фармацевтических сетей выявили факт незаконной торговли кодеиносодержащими лекарственными препаратами и оружие. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает пресс-центр ООС.

«В ходе проведенных обысков обнаружены обрез охотничьего ружья 16 калибра, газовый пистолет и газовый револьвер калибра 9 мм с признаками переделки под боевое оружие, 76 патронов калибра 5,6 мм, 8 патронов травматического действия, вещество зеленого цвета со специфическим запахом марихуаны. А также кодеиносодержащие лекарственные препараты, которые незаконным образом реализовывались без рекомендаций врача, денежные средства в сумме 13,5 тыс. грн с фискальными чеками и записями, подтверждающие незаконный сбыт указанных препаратов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас рассматривается вопрос об объявлении двум фигурантам уголовного дела о подозрении в совершении уголовного преступления по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: