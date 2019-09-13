Нужно обсуждать не «формулу Штайнмайера», а «формулу Зеленского», – Яценюк

Надо обсуждать не «формулу Штайнмайера», а «формулу Зеленского». Потому что именно президент Украины должен представить ту формулу, которая отвечает интересам украинского государства. Об этом сегодня, 13 сентября, в ходе общения с журналистами заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк.

«Есть ли эта формула у президента? Я надеюсь, что есть. По крайней мере, он сегодня четко заявил, что санкции с России снимать нельзя. Он этим подтвердил, что Россия является агрессором по отношению к Украине, и что он не собирается сдавать национальные интересы. Он не может это сделать. Потому что он дал присягу на верность украинскому народу», – подчеркнул Яценюк.

Отвечая на вопрос о возможной подготовке условного «Минская-3», политик сказал: «Если переписывать [Минские соглашения], а их опять не будет выполнять российская сторона, то какой смысл их переписывать?».

«Русская интерпретация Минских соглашений следующая: отдайте нам Украину. Россия уже придумала, как это сделать: "Дайте особый статус [неподконтрольному Донбассу], проведите местные выборы. А мы вам контроль над границей не вернем. Или вернем потом, лет через 10. Только мы хотим передвинуть границу с к западным границам Украины". Поэтому меня не интересует процесс, а меня интересует результат», – подчеркнул лидер «Народного фронта».

По мнению Яценюка, сегодня игра России заключается в следующем: «Путин сейчас на себя надевает костюм миротворца, ведь вернул украинских заложников. И это правда. Потому что такие лица, как Сенцов, являются заложниками. А такие люди, как Цемах, не является заложниками, они совершили преступление и подлежат преследованию по международному законодательству. Украинцы там были заложниками, а здесь был русский криминал».

«Путин поэтому хочет показать: вот уже процесс пошел, уже надо снимать санкции, мы уже помирились, нужно меньше говорить, что есть война России против Украины. А еще надо найти поддержку в отдельных странах-членах Европейского Союза, чтобы они аплодировали и говорили, что уже завтра "украинской проблемы" не будет. Потому что некоторые хотят, чтобы украинская проблема сошла со страниц мировых газет. Некоторых наших партнеров иногда интересует бизнес больше, чем ценности свободного мира», – подчеркнул он.

Яценюк отметил, что сейчас Путин делает все, чтобы нарушить единство в ЕС в поддержке Украины: «В ЕС прошел ряд выборов. Одни лидеры ушли, другие пришли. Одни лидеры уже почти уходят. И непонятно, кто на их место придет. Новая Европейская комиссия и новый Европейский парламент пока еще четко не заявили, какова их позиция. Но международная политика работает следующим образом: все будут слушать, что скажет президент Украины. Все будут смотреть, какова будет его позиция. Все будут следить за его действиями. И если его позиция будет твердой – а я надеюсь, что она будет твердой – Запад будет поддерживать эту позицию».

По мнению Яценюка, сейчас у президента Украины сверхсложная задача. «Ему нельзя сейчас садиться за стол с Путиным тет-а-тет. Там карты меченые. Ему надо садиться за стол, где с одной стороны – все наши западные партнеры, а с другой – тот, кто нарушает международное право и хочет фактически уничтожить Украину. Его фамилия Путин», – продолжил политик.

«Сейчас могу сказать президенту Зеленскому только одно. Путин – это очень циничный и опытный переговорщик. Путин уже разложил десятки ловушек. Если попадешь в одну ловушку, все остальные также сработают. Нельзя бежать за быстрым результатом. А это то, на что надеется Путин. Это не спринтерская, а марафонская дистанция. На этой марафонской дистанции чемпионом должна быть Украина», – резюмировал Яценюк.

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