Опорная школа и парк: Губернатор Донетчины проверил благоустройство Славянска (Фото)

В ходе рабочей поездки в Славянск (Донецкая обл.) глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко посетил опорную школу №13 и парк «Шелковичный», на благоустройство которых были выделены деньги из областного бюджета. Об этом он сегодня, 13 сентября, сообщил на своей странице в Facebook.

«Школа. Такой могут позавидовать лучшие столичные учебные заведения. Соответственно, только первых классов в этом году набрали пять – по 28 учеников в каждом. В первых классах учится трое детей, которые передвигаются на колясках. Для них в школе все есть: доступ в помещения, мебель, лифт, специально оборудованные санузлы», – написал он.

«Существенно обновился и педагогический коллектив: в этом году пришли 17 молодых учителей, еще 17 имеют высшую категорию, всего в школе работает 58 педагогов. Они с удовольствием отмечают, что в их школе кроме 523 славянских школьников дистанционно учится еще и 376 детей из оккупированной территории», – написал Кириленко.

Губернатор сообщил, что на ремонт этой славянской школы потратили из областного бюджета 79,9 млн грн, еще на 6,8 млн грн приобрели оборудование.

Глава Донецкой области также посетил парк «Шелковичный», где работы по благоустройству продолжаются.

«Парк "Шелковичный". Общая площадь проведения работ – 15,8 га, в том числе 11,4 га – озеленение. Стоимость – более 20 млн грн. Финансируется из областного экологического фонда. Работы еще продолжаются, хотя отдельные локации готовы, и там уже проводятся городские массовые мероприятия. Пообщался с подрядчиком, отметил, что должен устранить имеющиеся недостатки и ускорить работы, чтобы по крайней мере до конца года парк был полностью готов», – сообщил Кириленко.