В «ДНР»: На КПП «Александровка» заканчивают подготовку к ремонту

В «ДНР» заявили, что на КПП «Александровка» завершают подготовительные работы к реконструкции. Об этом сообщил «министр строительства и ЖКХ» Сергей Наумец, пишут местные интернет-ресурсы.

«В Александровке на 90% выполнены подготовительные работы. Проведены земляные работы – осуществлена выемка грунта под основание площадки, трамбовка основания. Произведена засыпка отвальным шлаком. На данный момент площадка обеспечена временным освещением и водоснабжением. Начаты работы по оснащению скважины необходимым оборудованием. Проводится работа по внутренней разводке электроснабжения по площадке. Выполнен контур заземления. Смонтированы смотровые ямы и досмотровая яма. Проводятся работы по устройству бруствера. Уже частично поставлены модули», – сообщил Сергей Наумец.

Он отметил, что на объекте работает порядка 10 человек, и на очереди работы по бетонированию.

Наумец также добавил, что на пункте пропуска в неподконтрольной украинской власти Горловке выполнены демонтажные работы ненужного оборудования. Кроме того, выполнены земляные работы, продолжаются работы по отсыпке и утрамбовке шлака. Также подготовительные работы проводятся по инженерным сетям.

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