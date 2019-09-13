Такого не было даже в Донецке: В Краматорске открывают новое отделение хирургии

В Краматорске в ближайшее время откроется новое совмещенное отделение хирургии. Об этом сообщил мэр города Андрей Панков.

«Скоро откроется новое обновленное здание хирургии. Как говорят специалисты-медики: ну, такого мы не помним даже в Донецке. Ремонт очень современный: здесь реализованы современные технологии, сенсорные двери», – анонсировал городской голова.

Также проводится модернизация и ремонт городских поликлиник. «Вплоть до удаленных амбулаторий, расположенных в поселках города. Чтобы медицина была более доступная», – добавил мэр.

«Требует особого внимания внутренний ремонт корпуса детской [городской] больницы. Сейчас разрабатывается такой проект реконструкции. Надеюсь, что в следующем году мы найдем финансовый ресурс и этот ремонт начнем», – добавил Панков.

Мэр подчеркнул, что не все медицинские учреждения, действующие на территории Краматорска, относятся к уровню местной власти. В городе работают и больницы областного значения, которые финансируются из бюджета Донецкой области, и местная власть не может влиять на их работу. «Детская хирургия – это областная структура. Они арендуют у нас в хирургическом корпусе помещение. Но тем не менее, это структура областная», – привел пример Панков.

Аналогично онкологическое отделение относится к области. По информации мэра, сейчас на уровне региональной власти обсуждается вопрос реконструкции этого медучреждения.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по YouTube-материалам «АКМЦ»