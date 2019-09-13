Возврат кораблей Украине: Песков заявил, что вопрос не обсуждался

На российско-украинских переговорах по обмену удерживаемыми лицами вопрос о передаче украинской стороне арестованных в Керченском проливе кораблей не затрагивался. Об этом сегодня, 13 сентября, журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, этот вопрос не затрагивался», – сказал он.

При этом Песков заявил, что не готов комментировать условия, при которых Россия готова будет вернуть указанные корабли. «Не готов сейчас с вами обсуждать эту тему, по всей видимости, в рамках тех контактов, которые имеют место между Москвой и Киевом этот вопрос должен быть поднят. Когда он будет поднят, он будет рассмотрен», – сказал представитель Кремля.

Напомним, что в Кремле негативно отнеслись к высказыванию президент Украины Владимира Зеленского о сохранении санкций в отношении России.