Украина не давала согласия на «формулу Штайнмайера», – Елисеев

Украина никогда не давала согласия на «формулу Штайнмайера». Об этом сегодня, после заявления главы МИД Украины Вадима Пристайко, заявил экс-посол Украины в Евросоюзе и экс-заместитель главы администрации пятого президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, РФ «расставляет ловушки» для новых украинских властей. «Как экс-участник Нормандских переговоров на уровне дипсоветников разъясняю: по принципу "ничего не согласовано, пока все не согласовано", Украина никогда не давала и не могла дать согласие на "формулу Штайнмайера". Глава государства не мог согласовать то, что нуждается в согласии ВРУ (Верховной Рады Украины, – ред.)», – написал Елисеев.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что местные выборы в Украине могут пройти одновременно и на неподконтрольной украинскому правительству территории Донбасса, а «формулу Штайнмайера» еще в 2016 году «согласовал» пятый президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что лидеры Нормандской четверки обсудят «формулу Штайнмайера» и все пункты Минских договоренностей по Донбассу. Он также заявил, что вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс сейчас не обсуждается и не поднимается украинской стороной на переговорах с международными партнерами и в Минске, а санкции в отношении России должны быть сохранены до установления мира.

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