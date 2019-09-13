«Железные договоренности»: Помощник Путина озвучил ожидания от Нормандского формата

В Кремле настаивают на том, что саммит стран-участниц в Нормандском формате должен завершиться «железными договоренностями» по Донбассу, зафиксированными на бумаге. Об этом сегодня, 13 сентября, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает «Интерфакс-Украина».
«Есть три важные предпосылки, которые, как нам представляется, если будут реализованы, могут обеспечить успех встречи в верхах. В частности, нужно окончательно отрегулировать вопрос с разведением сил и средств в трех так называемых "пилотных районах" – Станица Луганская, Золотое и Петровское на линии соприкосновения», – сказал он.
По его словам, этот вопрос «довольно давно» обсуждается помощниками лидеров стран-участниц Нормандского формата и в Трехсторонней контактной группе.
«Мы также считаем важным в преддверии саммита зафиксировать письменно в рамках Контактной группы так называемую "формулу Штайнмайера", которая предусматривает, что закон об особом статусе Донбасса начинает действовать на временной основе в день выборов и на постоянной основе после выборов и итогового доклада БДИПЧ ОБСЕ», – заявил Ушаков.
«На проводившихся ранее встречах, тех же саммитах в Берлине и Париже были достигнуты определенные договоренности, которые не всегда украинской стороной соблюдались. Мы хотим, чтобы уже была железная договоренность, которая способствовала тому, что потом будут реальные шаги по урегулированию кризиса предприняты», – продолжил помощник президента РФ.
Он утверждает, что «нужно, помимо договоренностей в Контактной группе, подготовить текст, который лидеры могли бы принять по итогам саммита»: «Это очень важно. Наполнение этого саммита должно быть зафиксировано на бумаге».
Помощник президента России уточнил, что эта работа «идет в закрытом порядке», а если по обсуждаемым темам будет успешное продвижение, «это создаст условия для успеха на саммите».
В Кремле поддерживают предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о проведении встречи в Нормандском формате в Париже, но заявили, что его дата будет зависеть от достижения предварительных договоренностей. «Шансов на проведение Нормандского саммита на следующей неделе нет. Если работа пойдет – то октябрь исключать нельзя», – прокомментировал Ушаков.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что лидеры Нормандской четверки обсудят «формулу Штайнмайера» и все пункты Минских договоренностей по Донбассу в сентябре. Он также заявил, что вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс сейчас не обсуждается и не поднимается украинской стороной на переговорах с международными партнерами и в Минске, а санкции в отношении России должны быть сохранены до установления мира.
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