Условия совершенно адские: Экс-осужденный рассказал о тюрьмах «Л-ДНР»

В «Л-ДНР» не только тяжелейшие условия содержания в тюрьмах и нервная обстановка, но и нет защиты прав человека, поэтому большинство осужденных хотят отбывать наказание в колониях на подконтрольной украинской власти территории. Об этом рассказал экс-осужденный Евгений Косенко.

Мужчину передали украинской стороне, и он уже освобожден от отбытия наказания в Украине.

«У меня какая была ситуация: я был на хорошем счету у "администрации". У меня не было проступков, я не скандалил, протестного поведения не оказывал, поэтому у меня заявление [о желании отбывать наказание на подконтрольной украинским властям территории] приняли без проблем», – говорит он.

«Те, у кого было нарушение дисциплины, тем приходилось по несколько раз подавать, но, в конце концов, люди пробивались. Чтобы деньги платили или какие это суммы – об этом я не слышал. Может потому, что не хотели рассказывать. Если бы что-то такое просочилось, были бы последствия», – продолжил Косенко.

По его словам, желание отбывать наказание не в тюрьмах «Л-ДНР», а на подконтрольной Украине территории связано с несколькими причинами. «Есть три причины, как минимум. Во-первых, невыносимые условия. Это условия, приближенные к блокадному Ленинграду: 2 литра воды в день на человека, ты можешь умыться, пить в течение дня, летом – норма 3 литра воды. Вода нормирована, электричество нормировано – 2 часа утром, 2 часа вечером. Жили без электричества и без воды. И еда в последнее время тоже стала ухудшаться. Условия содержания там совершенно адские», – рассказывает экс-осужденный.

«Во-вторых, отсутствие УДО (условно-досрочного освобождения, – прим. ред.), принципиально. Там людям вообще не дают УДО, хорошо или плохо себя ведешь, показываешь примерным трудом, что ты исправился – УДО тебе не дают. Я дважды подавал заявление на предоставление УДО. Последний раз даже в "суд" тамошний обращался, приходилось мне признавать эти вещи, потому что есть власть надо мной, и то мне отказали», – отмечает Косенко.

Третьей причиной он назвал возможность применить к нему «закон Савченко», если бы он находился на подконтрольной Украине территории. «Это мне и помогло досрочно выйти. 90% осужденных готовы рваться в Украину только для того, чтобы им "скостили" сроки и чтобы иметь возможность выйти по УДО», – подчеркнул мужчина.

«И плюс – нервная обстановка. Там есть люди, которые любят Украину, и люди, которые ненавидят Украину. Между ними определенные трения, нужно постоянно проявлять осторожность, не встревать в политические споры, потому что очень легко попасть в неприятность. Люди, которые патриоты Украины, как бы это не звучало с точки зрения заключенного, но они бы предпочли отбывать наказание в родных стенах, не говоря уже о том, что здесь и родственники помогают. Для этого необходимо перевестись», – добавил Косенко.

Он также сообщил, что в «Л-ДНР» принципиально не передают из тюрем украинской стороне осужденных, имеющих прописку на территории Донбасса.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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