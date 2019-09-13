Аброськин заявил, что идет в мэры Мариуполя

Бывший первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин будет баллотироваться на пост мэра Мариуполя на предстоящих местных выборах. Об этом Аброськин заявил в ходе пресс-конференции в Мариуполе.

«Думаю, нам всем нужно всем увидеть новых людей. Наверное, что-то они должны изменить. Господин Бойченко (действующий мэр Мариуполя Вадим Бойченко, – ред.) сегодня, насколько я знаю, в отпуске. Он должен переживать: у него есть конкурент. На выборы мэра Мариуполя пойдет Аброськин. Это точно. Я ему обещал, и это так будет», – сказал Аброськин.

Напомним, с ноября 2014 года по июль 2017 года Вячеслав Аброськин возглавлял Главное управление Нацполиции в Донецкой области. Он покинул этот пост в связи с назначением на должность первого заместителя председателя Нацполиции Украины, с которой Аброськин был уволен в сентябре 2019 года.

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