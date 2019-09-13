«Туман войны»: Бородай уверен, что неподконтрольную часть Донбасса нельзя вернуть в Украину

Неподконтрольная украинской власти территория части Донбасса уже интегрирована в РФ. Об этом заявил первый «премьер-министр ДНР» Александр Бородай, которого российские СМИ называют политтехнологом Кремля в интервью интернет-ресурсам «ДНР».

«Донбасс и по-человечески, и экономически, и политически уже интегрирован в Россию. Жители Донбасса сейчас получают российские паспорта: да, медленно, да, с кучей бюрократических проволочек. Быстро или долго, но все русские люди Донбасса, которые хотят получить российские паспорта, российские паспорта получат. Территории Донбасса обратно интегрировать в Украину невозможно уже. Все, маховик истории свое движение в этом плане завершил. Поэтому все эти попытки договорняков – это всего лишь информационный шлейф, такой туман войны. А то, что война не закончилась – это правда. И проблема не решена», – сказал Бородай.