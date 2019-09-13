Успеть к ноябрю: В «ЛНР» показали, как ремонтируют свою часть моста у Станицы Луганской (Фото)

Сегодня, 13 сентября, дорожники «ЛНР» завершили ремонт асфальтового покрытия на «республиканской» части моста у Станицы Луганской. Полностью работы планируют завершить к 30 ноября. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Как отметил директор подрядной организации, которая проводит работы со стороны «ЛНР», рабочие продолжают восстановление несущих конструкций уцелевшей части Станичного моста. Также планируют заменить барьерные ограждения, установить освещение и уложить дорожные плиты у автобусной остановки, расположенной вблизи моста.

Представитель «ЛНР» в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ольга Кобцева сообщила, что на последней видеоконференции группы было озвучено, что все работы предварительно будут завершены до 30 ноября.

В частности, 4 октября будет запущена временная конструкция («обводной мост»). По ней люди будут пересекать линию разграничения, при этом на самом мосту украинская сторона и представители «ЛНР» будут проводить основные работы.

До 16 ноября должны восстановить разрушенный пролет моста, а уже 30 ноября должны разобрать временную конструкцию. «То есть фактически 30 ноября у нас должны быть завершены все абсолютно виды работ, которые касались восстановления моста у Станицы Луганской», – заключила Кобцева.

Как сообщалось ранее, восстановление разрушенного моста, расположенного вблизи КПВВ «Станица Луганская», началось 2 сентября. 9 сентября украинская сторона начала подготовительные работы по строительству обходного моста. Работы будут проходить ежедневно 8:00 до 17:00, в том числе и в выходные дни.

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