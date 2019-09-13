Встреча Зеленского и Трампа: Данилюк озвучил темы обсуждений

На встрече президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа будет подниматься тема ситуации на востоке нашей страны. Об этом в кулуарах 16-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии сказал журналистам секретарь СНБО Украины Александр Данилюк, сообщает «УНН».

«США являются стратегическим партнером, который поддерживает Украину в наших реформах по усилению нашего сектора обороны и безопасности. Какую роль? Это один из важнейших партнеров для Украины. Поэтому, конечно, вопрос стабилизации на Востоке, прекращение войны также будут обсуждаться между нашими президентами... Мы сейчас ожидаем встречи с президентом Трампом, где мы будем обсуждать перечень вопросов, важных сейчас в нашем международном сотрудничестве. Работа и так идет, но Президенты должны встретиться, чтобы дать толчок этому сотрудничеству, и, возможно, это придаст определенный толчок в других вопросах», – отметил секретарь СНБО.

По его словам, Украина заинтересована в качественной встрече Зеленского и Трампа, а на это нужно время. «Красные линии мы давно определили: суверенитет Украины должен уважаться, мы не будем идти на условия, которые ослабляют Украину. Это главная красная линия. Возможно, она не так ярко выражена, но в переговорах ее очень просто соблюдать. У нас есть понимание: если не защищать наши интересы, идти на какие-то уступки, то на следующем шаге мы увидим, что мы проигрываем в этом», – отметил Данилюк, отвечая на вопрос о красных линиях в переговорах с Трампом по Донбассу.