В Дружковке стартует новый сезон Украинской хоккейной лиги

В субботу, 14 сентября, на льду арены «Альтаир» (Дружковка, Донецкая обл.) состоится стартовый матч нового сезона Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч, в котором Хоккейный клуб «Донбасс» примет херсонский «Днепр». Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает пресс-служба ХК «Донбасс».

Уже стало традицией, что новый сезон УХЛ начинают чемпион и вице-чемпион страны.

Перед официальным стартом матча состоится торжественная церемония открытия сезона.

Всего в чемпионате Украины по хоккею примут участие 6 клубов:

«Белый Барс» – Белая Церковь,

МХК «Динамо» – Харьков,

«Днепр» – Херсон,

«Донбасс» – Донецк,

«Кременчук» – Кременчуг,

«Ледяные Волки» – Киев.

Регулярный чемпионат будет состоять из 120 матчей. Таким образом, каждая команда проведет по 40 игр (20 – дома, 20 – на выезде). Регулярный чемпионат продлится до 7 марта.

Матчи чемпионата УХЛ будут транслировать телеканал XSPORT и сайт XSPORT.ua.