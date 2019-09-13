В Дружковке стартует новый сезон Украинской хоккейной лиги

В Дружковке стартует новый сезон Украинской хоккейной лиги

13.09.19 20:01dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В субботу, 14 сентября, на льду арены «Альтаир» (Дружковка, Донецкая обл.) состоится стартовый матч нового сезона Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч, в котором Хоккейный клуб «Донбасс» примет херсонский «Днепр». Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает пресс-служба ХК «Донбасс».

Уже стало традицией, что новый сезон УХЛ начинают чемпион и вице-чемпион страны.

Перед официальным стартом матча состоится торжественная церемония открытия сезона.

Всего в чемпионате Украины по хоккею примут участие 6 клубов:

  • «Белый Барс» – Белая Церковь,
  • МХК «Динамо» – Харьков,
  • «Днепр» – Херсон,
  • «Донбасс» – Донецк,
  • «Кременчук» – Кременчуг,
  • «Ледяные Волки» – Киев.

Регулярный чемпионат будет состоять из 120 матчей. Таким образом, каждая команда проведет по 40 игр (20 – дома, 20 – на выезде). Регулярный чемпионат продлится до 7 марта.

Матчи чемпионата УХЛ будут транслировать телеканал XSPORT и сайт XSPORT.ua.

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