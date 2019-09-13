Вывод войск РФ из Донбасса и выборы: Зеленский расставил приоритеты

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос выборов на неподконтрольной украинской власти территории Донбасса будет обсуждаться только после выполнения ряда условий Минских соглашений, в том числе вывода российских войск. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 13 сентября, Зеленский заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд.

Он отметил, что информацию о выборах на неподконтрольной украинской территории сможет прокомментировать только после того, как пройдут договоренности в Нормандском формате, потому что это является частью Минских договоренностей. «Сейчас еще рано говорить, это может быть только теоретический диалог. Все условия прописаны в Минских договоренностях. Мы готовим план нашего разговора. Сейчас мы просто согласовываем дату», – сказал президент.

На вопрос журналиста о последовательности действий, связанных с выборами на неподконтрольной части Донбасса, будут ли сначала выведены российские войска, Зеленский ответил: «А разве может быть иначе? Это сложные вопросы, и не только этот, о котором вы сказали, сначала вопросы освобождения людей, разведения сил, войск. Мы говорим о разведении войск по всей территории, а это 440 км. А только после этого мы можем говорить о формате выборов на оккупированных территориях. Если мы считаем, что Донбасс – это Украина, то местные выборы там должны быть, но должны быть по украинскому законодательству. Все другие детали мы не можем с вами обговаривать», – отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что вопрос введения миротворческой миссии ООН на Донбасс сейчас не обсуждается и не поднимается украинской стороной на переговорах с международными партнерами.

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