Спасать людей стало легче: Медики из Запорожья рассказали о «скорой» от Рината Ахметова

Сотрудники подстанции «скорой помощи» в Розовке (Запорожская обл.) рассказали о первых впечатлениях от нового спецавтомобиля типа В Peugeot Boxer, который в сентябре получили в рамка благотворительной помощи. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

«В нашем автопарке был один автомобиль – старенький уазик. Я 30 лет им рулил. Теперь, наконец, отправили машину на заслуженный отдых, в гараж. К пациентам мы теперь ездим на комфортном Peugeot, который подарил нашему району Ринат Ахметов. Авто великолепное! Отлично ведет себя на бездорожье, вообще не чувствуются ухабы, нет постороннего шума в салоне. Два кондиционера, опять же», – рассказал водитель Михаил Бучко.

Машина прибыла в поселок в начале сентября, в рамках проекта «200 скорых для Украины», который реализуется по личному решению Рината Ахметова и полностью финансируется из его средств.

«Вызовы к нам поступают со всего района. Выезжаем к пациентам даже за 20 км от поселка. Вокруг сплошное бездорожье. Особенно зимой трудно проехать – снегопад, гололед, а машины старые. Но теперь проблема, конечно, решена. Новый автомобиль очень мощный и маневренный», – говорит диспетчер Елена Винниченко.

«Спасать людей с такими машинами стало гораздо легче. Потому что в старом УАЗе не было ничего. Он был, как такси для пациентов и врачей, причем некомфортное. Машина от Рината Ахметова – настоящий мобильный госпиталь. Оборудована всем, что нужно для оказания экстренной помощи», – дополняет фельдшер Эдуард Таран.

Областные больницы, станции «скорой помощи» и амбулатории сельских громад в 24 регионах Украины уже получили 57 автомобилей.

До конца года проект «200 скорых для Украины» будет реализован полностью. Впервые за 28 лет независимости страны один благотворитель передал медикам такое количество суперсовременных спецавтомобилей. Среди 143 автомобилей, которые сейчас готовятся к передаче врачам, есть не только Peugeot и Citroen, но и Toyota Land Cruiser 150, предназначенные для самых труднодоступных населенных пунктов.