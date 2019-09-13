В Северодонецке петиция о туалетах собрала подписи за рекордные сроки (Видео)

Открыть уличные туалеты – с такой петицией обратились к местным властям жители Северодонецка. Обращение собрало необходимые подписи за рекордные сроки. Ведь таких мест для прохожих в административной столице подконтрольной части Луганщины практически нет. Даже в центре города. Однако чиновники выполнить пожелания горожан не готовы. Предлагают другие способы решения проблемы.

Всего в Северодонецке общественных туалетов – два. На их ремонт потратили 200 тыс. грн. В будние дни – здесь замок. Но когда открыто, прохожие сюда не спешат. «Там же можно умереть: одной рукой нужно закрывать нос, а другой – извините, снимать штаны», – говорит местная активистка Валентина Агафонова.

Она также подписала петицию с требованием обеспечить доступ к элементарному. Говорит, что больше всего туалеты нужны в 6-ти общественных местах. Еще инициаторы просят не забыть об удобствах для лиц с инвалидностью. «Пускай он будет стоить 3 грн, выделить деньги на дежурного. Туалет должен быть доступен», – дополняет Валентина.

Сначала местные чиновники заявили, что прислушиваться к жителям хотели бы, но не могут – бюджет не позволит. Но потом пообещали – туалеты будут. По большим праздникам.

«Будет решение исполнительного комитета горсовета. Но мое мнение, что в строительстве новых общественных туалетов в городе нет потребности. Их достаточное количество. Нужно увеличить доступ к другим уборным, например, расположенных в кафе», – считает заместитель городского головы Северодонецка Алексей Светиков.

Но пока во время массовых мероприятий, которые проводят на площади, людские потребности принимает прилегающая библиотека. «У нас нет здесь открытого туалета. Открывается только когда большие праздники, люди заходят – мы никого не останавливаем», – говорит сотрудница учреждения.

А еще свидетелями «туалетной» проблемы становятся жители близлежащих домов.

На 100 тысяч жителей Северодонецка – 9 коммунальных учреждений. Но не все готовы там поделиться своими уборными. Например, в Доме культуры напротив горсовета – нет. «Туалет есть. Но [делать его общедоступным] нежелательно», – делится сотрудница.

Отреагировать на петицию поручили Управлению коммунального хозяйства Северодонецкого горсовета. Но там комментировать ситуацию пока не готовы.

Источник: ТК «Донбасс»