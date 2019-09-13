«Укрзализныця» ввела услугу онлайн-заказа спецвагонов для людей с инвалидностью

На сайте «Укрзализныци» с сегодняшнего дня появилась услуга онлайн-заказа специальных вагонов для людей с инвалидностью. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщил руководитель «Укрзализныци» Евгений Кравцов в Facebook.

По его словам, сейчас в компании 15 специальных вагонов, 12 предоставляются на заказ, а еще 3 курсируют по постоянным маршрутам.

Чтобы заказать поездку в таком вагоне, нужно зарегистрироваться в кабинете пользователя, ввести личные данные и информацию о маршруте. Это можно сделать здесь: http://www.uz.gov.ua/passengers/persons_with_disabilities/

Следует также обязательно указать, нужна ли пассажиру помощь работников вокзала при посадке и высадке из поезда, уточнить будет в пути сопровождающий. «Далее – по электронной почте отправим бронь-заказ. Сервис работает уже в полноценном режиме. Если будут вопросы при оформлении – ответы окажут в службе поддержки. Номер и почта: 0-800-50-3111 или service@uz.gov.ua. Уже могу анонсировать: на очереди сервисы с онлайн-заказ вагонов-автомобилевозов и лист ожидания (долгожданный) при покупке билетов», – сообщил Кравцов.