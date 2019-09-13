В Покровске чиновники вышли на зарядку (Видео)

Сегодня, 13 сентября ко Дню молодежи и спорта жители Покровска (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) собрались на центральной площади, чтобы вместе потренироваться. К упражнениям присоединились и школьники, и даже чиновники.

В половине восьмого утра сотни жителей спешили к стадиону, где и проводили общегородскую зарядку.

«Это интересно, можно погулять всей школой на открытом воздухе», – делится семиклассник Даниил, который на таком мероприятии впервые.

Упреждения демонстрировали чемпионы Украины по чирлидингу.

«Здесь поле 60 на 40 метров. Будут использованы самые простые двигательные движения, которые подходят как для школьников младшего возраста, так и для взрослого населения», – поясняет директор детско-юношеской спортивной школы Игорь Юркин.

Выполняет упражнения и главный коммунальщик Покровска – заместитель мэра по коммунальным вопросам Андрей Луганский хочет быть образцом для молодежи. «Таким образом мы воплощаем пример здорового образа жизни», – комментирует мужчина.

На зарядке и другие должностные лица. Отдыхают от бумажной работы. «Большое количество людей, много эмоций. Возможность пообщаться и, конечно, мотивировать себя больше заниматься спортом», – говорит заместитель мэра Елена Олехнович.

По подсчетам организаторов, сегодня в городе тренировались одновременно 2 тыс. человек.

Самые активные получили благодарности и подарки.

Источник: ТК «Донбасс»