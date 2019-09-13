Это невозможно: Затулин дал ответ на желание Пушилина ввести «ДНР» в Россию

Глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что на сегодня невозможно реализовать намерение «главы ДНР» Дениса Пушилина и какой-то части населения неподконтрольной украинской власти территории максимально интегрироваться в российское пространство. Об этом Затулин сказал российской «Парламентской газете».

По его словам, сегодня «ДНР» и «ЛНР» активно интегрируются в российское экономическое пространство, для того, чтобы продать уголь, они должны проводить операции через РФ. «Что касается политической интеграции, то тут есть официальная позиция, и Россия здесь поддерживает Минские соглашения», – напомнил Затулин, добавив, что они предусматривают проект реинтеграции Донбасса с Украиной.

Российский парламентарий подчеркнул, что Москва никогда не откликалась на заявления о возможном вхождении территорий в состав Российской Федерации. Более того, российская сторона понимает, что такие события повлекли бы за собой последствия на международном уровне.

Ранее сообщалось, что «глава республики» Денис Пушилин надеется стать «государством» в составе России.

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