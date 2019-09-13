В «ДНР»: В Донецке на вокзале будут продавать электронные билеты в РФ

В кассах ж/д вокзала неподконтрольного украинской власти Донецка можно оформить электронные билеты на поезда формирования РЖД и авиаперелеты перевозчиками РФ. Об этом сообщили в пресс-службе «минтранса ДНР», сообщают местные интернет-ресурсы.

Кроме этого, в кассах можно купить проездные документы на пассажирские поезда до границы с РФ «Ясиноватая-Квашино-Успенская» и «Ясиноватая-Луганск».

Также сообщается, что пассажиры могут воспользоваться дополнительными услугами: камера хранения, буфет и кафе, парковка, услуги ксерокса и распечатка документов, комнаты длительного отдыха.

Напомним, что в Донецке с 19 августа начали курсировать пригородные электропоезда с железнодорожного вокзала.